Floyd Mayweather da o noua lovitura! Chinezii ii dau un MUNTE de bani ca sa-i antreneze pentru Jocurile Olimpice din 2020! 

Floyd Mayweather s-a inteles cu federatia de box din China pentru un post de selectioner al lotului olimpic de box.

Floyd Mayweather s-a retras neinvins din cariera de boxer, iar acum cauta meciuri demonstrative pe sume uriase de bani. Pana la un mult asteptat duel cu rusul Khabib, Floyd Mayweather devine antrenor! El s-a inteles cu federatia chineza pentru un post de consilier in urmatorul an, pana la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pe langa faptul ca este o afacere de cateva milioane de dolari, Mayweather va profita de noul post din China pentru a-si promova brandul TMT in China si toata regiunea asiatica.

Boxul este un sport relativ nou pentru chinezi, deoarece a fost interzis pana in anii '80. Cu toate astea, Zou Shiming a castigat aurul la Olimpiadele din 2008 si 2012. In 2016 in schimb chinezii nu au mai luat medalie, iar acum spera sa revina in elita boxului olimpic cu ajutorul lui Mayweather.