Surpriza uriasa la Miami! Mayweather, incapabil sa-l faca KO pe youtuber-ul Logan Paul

Cei doi s-au luptat intr-o partida demonstrativa in Statele Unite.

Regulile stabilite de organizatori au fost ca in cazul ca in care nu va exista un knockout, partida nu va avea un castigator. Rezultatul este unul surprinzator, avand in vedere diferenta de experienta dintre cei doi combatanti si trecutul acestora. Logan Paul, youtuber, cu o experienta minuscula in ringul de box, cel putin comparata cu cea a adversarului, a rezistat in mod surprinzator in cele 8 runde de la Miami.



De celalalta parte, Mayweather, ajuns la o varsta respectabila, 44 de ani, este considerat de multi ca fiin unul dintre cei mai mari luptatori din istorie, avand un record imaculat la profesionisti, 50-0. "M-am distrat, dar trebuie sa realizati ca nu mai am 21 de ani, insa este grozav sa te poti misca cu acesti baieti tineri, sa-ti testezi abilitatile si sa te distrezi.

E un tanar luptator promitator, puternic, dur, mai bun decat am crezut. Cat despre posibilele sale lupte la profesionisti, cu "greii", o sa-i fie destul de greu. Dar este puternic, un competitor indarjit", a spus Floyd "Money" Mayweather dupa meci, conform Thesun.