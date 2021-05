Moment uluitor! E gradinita sau box? Jake Paul i-a furat sapca lui Mayweather si era sa si-o FURE EL grav! Ce a putut sa urmeze

Mayweather a acceptat sa se lupte cu youtuber-ul Logan Paul intr-un meci demonstrativ care va avea loc pe 6 iunie.

Cei doi au avut astazi o prima confruntare, in cadrul unui eveniment public desfasurat pe stadionul Hard Rock din Miami. La eveniment a asistat si fratele lui Logan, Jake, si el youtuber si boxer amator. Acesta i-a furat sapca lui Mayweather si lucrurile erau sa degenereze intr-un conflict major. Zecile de jurnalisti stransi la stadion au inceput sa tipe. Mayweather a fost cu greu potolit de oamenii de ordine.



Lupta dintre el si Logan Paul ii va costa pe cei care vor sa o urmareasca in sistem Pay Per View nu mai putin de 50 de dolari!

In 2018, Jake Paul a fost al doilea cel mai bine platit Youtuber din lupe, cu venituri de peste 20 de milioane de euro. In 2020, Logan Paul a fost pe 10 la nivel mondial, cu incasari de 13 milioane de euro din Youtube.