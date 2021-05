GENIAL! Gigi Becali si-a facut debutul in box! Imagini si detalii de senzatie

Gigi Becali si-a facut debutul in box.

Acesta este anuntul acestei zile. Nu este, insa, vorba despre patronul celor de la FCSB, ci despre un junior legitimat la Minerul Motru, care a debutat la Cupa Romaniei pentru juniori, de la Zalau. :)

"La Cupa Romaniei pentru juniori, care se desfasoara in aceste zile la Zalau, a debutat in box si Gigi Becali. Este vorba de sportivul legitimat la Minerul Motru, pe numele de familie Margelu, antrenat de Valentin Savescu.

Gigi Becali de la Motru a impresionat in primul sau meci la nivel inalt, obtinand o victorie prin inferioritatea adversarului, in repriza a 2-a, in special prin ambitie si risipa de efort aratate. In semifinalele competitiei de la Zalau, Gigi va lupta pentru un loc in finala cu Mydori Vasilica Chirica de la Zarnesti", a scris Federatia Romana de Box, intr-un comunicat de presa.

Tizul patronului de la FCSB a facut primele declaratii dupa debutul in boxul profesionist.

"Pentru a participa la antrenamente fac naveta cate 60 de kilometri. E un sport care imi place foarte mult si in care vreau sa fac performanta", a marturisit Gigi Becali.

Nu e prima oara cand numele lui Becali este asociat cu acest sport. In urma cu cateva luni, Leonard Doroftei a recunoscut ca a fost ajutat de Becali. O ruda de-a lui Gigi detine o sala de box in Canada, iar Doroftei, prin intermediul lui Becali, s-a angajat acolo:

„Acum lucrez la un club de box care apartine unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni in Romania intr-o buna zi. La federatie nu am fost dorit. Nu au vrut nici sa fiu antrenor la lot. in sala la Nea Titi intram cu greu”, a dezvaluit acum cateva luni Leonard Doroftei.