Il provoaca pe Mayweather? :)) Lopetegui a uitat de fotbal si s-a apucat de box dupa plecarea de la Real | VIDEO

Primera clase de boxeo de mi amigo Julen Lopetegui. Fuerza le sobra. Ahora hay que aprender la técnica. #boxinglifestyle #boxingmotivation #boxingfitness #boxingpads #boxinggym #julenlopetegui #boxeomadrid

A post shared by José Luis Serrano Valero (@joseluisserranovalero) on Nov 21, 2018 at 9:17pm PST