EXCLUSIV | Dorian Popa, gata de o lupta pe modelul Mayweather - Logan Paul: "Nu as avea nicio rusine sa lupt cu un boxer!" Pe cine a provocat vloggerul

Floyd Mayweather se va lupta cu celebrul vlogger din SUA, Logan Paul.

Lupta va avea loc in luna iunie in Miami, pe Hard Rock Stadium dupa ce a fost reprogramat. Mayweather s-a retras dupa meciul cu Conor McGregor din 2017, cand l-a invins prin KO tehnic in runda a zecea.

Unul dintre cei mai cunoscuti vloggeri din Romania, Dorian Popa a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre posibilitatea unei astfel de lupte. Dorian a dezvaluit ca nu ar refuza o astfel de propunere, chiar daca nu este domeniul lui.

Mai mult, vloggerul a marturisit ca l-a provocat pe Selly la un meci de box si asteapta raspunsul sau.

Totodata, Dorian Popa a avut si un verdict pentru meciul dintre Logan Paul si Mayeather. Dorian nu ii da nicio sansa vloggerului american in fata campionului mondial.

"Nu as avea nicio rusine sa lupt cu un boxer. Probabil ca mi-as fura-o, ca nu e meseria mea. La fel cum si boxerul daca s-ar apuca de vlog sau de constructii si-ar fura-o de la mine, dar nu m-ar deranja.

Oricat de cringe ar suna si de nebun, eu l-am provocat pe Selly la un meci de box, acum asteptam sa vedem cum o percuteaza. Nu stiu cine bate, sunt pregatit.

Nu stiu cat de mult s-a antrenat Paul Logan, ca stiu ca se antreneaza, au si timpul necesar pentru a se dedica unor astfel de proiecte. Mi-e greu sa cred ca are vreo sansa in fata lui Floyd Mayweather, deci efectiv mi-e greu a crede. Cred ca nu rezista nici in picioare, dar sa faca ceva", a spus Dorian Popa pentru www.sport.ro.