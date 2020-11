Florin Prunea pune tunurile pe investitorii spanioli de la Dinamo! "Se incalzesc cu aeroterme! Cand jucatorii straini nu-si vor primi banii atunci va fi implozie!"

Dinamo traverseaza o situatia foarte dificila.

Clubul a fost preluat de cateva luni de noii investitori spanioli. Chiar daca la echipa au fost adusi multi jucatori straini pe salarii mari, iar Cosmin Contra a revenit in Stefan cel Mare, situatia a devenit din ce in ce mai sumbra. Banii promisi nu au intrat in contul echipei ,iar jucatorii si oamenii de la club sunt inca neplatiti. Fostul oficial de la Dinamo, Florin Prunea, le cere socoteala spaniolilor si considera ca ei trebuie sa faca lumina in Stefan cel Mare.

"De ce angajatii clubului se incalzesc cu aeroterme, de ce jucatorii nu au caldura in vestiar, de ce nu sunt platiti de cateva luni, asta sa vina sa spuna!

Cand jucatorii straini nu-si vor primi banii atunci va fi implozie! Pentru mine Contra a fost garantul.Dar daca el spune ca l-a cunoscut pe Cortacero la Bucuresti... atunci sunt probleme!

Cosmin a semnat un contract de munca, ca si jucatorii. Problema e ce se intampla daca nu se platesc aceste contracte. Dinamo are fond de salarii de 400.000 de euro, buget de titlu, si la copii si juniori au 6 mingi la antrenamente!", a declarat Prunea Pentru DigiSport.

Echipa lui Cosmin Contra are ca obiectiv calificarea in playoff-ul Ligii 1. Dinamo este pe locul 15 in clasament, cu 5 puncte dupa 8 etape jucate.