Ce boxer a devenit azi mai bogat ca Messi si Ronaldo! A incasat 365 de milioane de dolari cu o semnatura

Fostul adversar al lui Mayweather a dat lovitura.

Noul campion WBA (Super), WBC, The Ring la categoria middleweight, Canelo Alvarez, a semnat un contract urias de 365 de milioane de dolari cu serviciul de streaming DAZN, anunta LA Times. Intelegerea este valabila pentru 5 ani si 10 lupte, urmand ca DAZN sa transmita luptele mexicanului de 28 de ani.

Prima lupta a lui Canelo transmisa de serviciul de streaming va avea loc pe 15 decembrie contra lui Rocky Fielding in Madison Square Garden din New York City. "Cel mai important este ca le voi da fanilor oportunitatea de a ma vedea luptand fara sa fie nevoiti sa plateasca 70 sau 80 de dolari in sistem pay-per-view. Acesta este cel mai important lucru, mai mult decat suma pe care o incasez eu" a declarat Canelo pentru ESPN.

Trecerea lui Canelo la DAZN vine intr-un moment de incertitune in box. HBO se retrage iar promotorul Bob Arum sustine ca Showtime va face acelasi lucru. Astfel, DAZN are sanse mari sa aiba succes, oferind deja gale de MMA din Bellator, KSW sau Combate Americas. Un abonament la DAZN costa 9.99 de dolari pe luna.

Canelo Alvarez are 53 de lupte, 50 de victorii, o infragere. 34 din victoriile sale au venit prin KO. Singura sa infrangere a avut loc in 2013 in fata lui Floyd Mayweather.