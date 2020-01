Kobe Bryant si fiica sa au fost la biserica cu doua ore inaintea tragediei! Detalii cutremuratoare din ziua accidentului: ce spune un oficial al bisericii

Kobe Bryant a murit intr-un accident de elicopter, impreuna cu fiica sa Gianna si alte 7 persoane.

Accidentul a avut loc in data de 26 ianuarie, in jurul orei 9 dimineata, iar conform Daily Mail, Kobe si cu Gianna au fost la biserica in acea dimineata, cu cateva ore inaintea tragediei.

Cei doi au participat la ora 7 dimineata la slujba de la Catedrala Maicii Domnului din Newport Beach, a confirmat un purtator de cuvant al bisericii.

Dupa ce au parasit biserica, Kobe si Gianna s-au urcat in elicopter cu ceilalti ocupanti pe aeroportul John Wayne din Santa Ana. Asta se intampla la 9:06.

In nici o ora, aparatul de zbor s-a prabusit pe un deal din Calabasas.

Episcopul Timothy Freyer si-a manifestat tristetea printr-o postare pe Facebook. Freyer l-a numit pe Bryant "un catolic de nadejde care isi iubea familia si isi iubea credinta."

La slujba, starul NBA ar fi avut o prezenta modesta, asezandu-se "in spatele bisericii, astfel incat prezenta lui sa nu distraga oamenii si acestia sa se concentreze la prezenta lui Hristos", a mai spus Freyer.