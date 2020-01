RESPECT TOTAL! AC Milan i-a dedicat un moment superb lui Kobe Bryant, mare fan al echipei, la meciul din Cupa! Imaginile i-au impresionat pana la lacrimi pe fani

Kobe Bryant era fan infocat al celor de la AC Milan.

Milanezii i-au dedicat un moment special legendei din NBA la meciul din Cupa Italiei contra celor de la Torino. In plus, rossonerii au purtat o banderola neagra pe mana, chiar daca Federatia Italiana de Fotbal s-a opus acestui gest.

La inceputul partidei, pe ecranele stadionului au rulat imagini cu Kobe Bryant, in timp ce in difuzoare s-a auzit celebra piesa "Who Wants To Live Forever"/"Cine vrea sa traiasca vesnic" interpretata de Queen. Imediat dupa, un minut de reculegere a fost tinut atat de jucatori cat si de suporterii prezenti in tribune.

Kobe Bryant a decedat intr-un accident aviatic in care se mai afla si fiica acestuia, Gianna, dar si alte 7 persoane. Nu a existat niciun supravietuitor.