Omagiu EMOTIONANT pentru Kobe Bryant! Cum au aratat manusile lui Roy Jones Jr. in meciul cu Mike Tyson

Meciul de box dintre Mike Tyson si Roy Jones Jr. a avut loc la Staples Center, in Los Angeles.

Avand in vedere ca meciul a avut loc in sala in care LA Lakers isi disputa partidele de pe teren propriu, Roy Jones Jr. a decis sa-i aduca un omagiu lui Kobe Bryant.

Legenda NBA si-a pierdut viata la inceputul acestui an intr-un accident de elicopter. Pentru a-si exprima respectul fata de Bryant, Roy Jones Jr. a intrat in ring impotriva lui Mike Tyson purtand o pereche de manusi in culorile echipei la care a facut istorie baschetbalistul.

Mai mult decat atat, manusile in culorile violet si galben au fost decorate cu imagini cu Kobe, pe una dintre ele fiind desenata cifra 8, iar pe cealalta numarul 24. De asemenea, la incheietura, Jones Jr. a avut notate toate statisticile carierei lui Bryant si cele mai importante realizari.

Pe una dintre manusi a fost notat si numele fiicei baschetbalistului, Gianna, care a decedat in acelasi accident de elicopter de la finalul lunii ianuarie.

Roy Jones will be wearing these @rivalboxinggear gloves tonight versus Mike Tyson in honor of the late Kobe Bryant. The fight is at Staples Center. Thank you @Mcaz & @RussAnber. pic.twitter.com/rbsfOqVgXx — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 29, 2020