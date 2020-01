Nu SUTELE de milioane din cont l-au facut sa-si ia elicopter! Motivul FANTASTIC pentru care Kobe Bryant a renuntat sa circule cu masina

Un munte de RESPECT pentru genialul Kobe!

Bryant e plans in toata lumea. Accidentul teribil de elicopter in urma caruia si-a pierdut viata la numai 41 de ani, alaturi de fiica sa de 13 ani Gianna si de alte 7 persoane, a cutremurat planeta.



Intr-un interviu publicat in 2017, Kobe a explicat care a fost momentul in care a decis sa renunte la mersul cu masina prin oras in favoarea elicopterului. A facut-o doar pentru a putea sa petreaca mai mult timp alaturi de copiii sai si de sotie, nu pentru a-si arata statutul social privilegiat.

"Traficul era foarte, foarte rau. Stateam in trafic si pierdeam piesele de teatru de la scoala fetelor si lucruri de genul asta. Devenea tot mai rau. A trebuit sa gasesc o cale de mijloc intre antrenamente si viata mea de familie, timpul pe care voiam sa i-l acord. Atunci m-am uitat dupa un elicopter care sa ma ajute sa ajung dintr-un punct in altul in cateva minute. Sotia mea s-a oferit sa le ia ea pe fete de la scoala, dar i-am zis 'nu, eu vreau sa fac asta'. Vreau sa-mi petrec cat mai mult timp cu fetele, fie si 20 de minute", a explicat Kobe.

Alaturi de sotia sa, Vanessa, Kobe mai avea 3 fete: Natalia (17 ani), Bianka (3 ani) si Capri (7 luni).

Ziua lui Bryant incepea la 4 dimineata, ora la care se trezea in fiecare dimineata. Kobe mergea la sala timp de o ora, apoi revenea acasa la timp pentru a-si duce fetele la scoala, o rutina la care tinea profund. "Lumea s-a mutat spre sudul orasului si masinile au inceput sa fie din ce in ce mai multe, stateam tot mai mult timp in trafic si era suparator", s-a destainuit Kobe.