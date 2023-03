În urmă cu 15 ani, spaniolul semna cu LA Lakers, unde avea să stea timp de șapte sezoane. Pau Gasol a scris istorie alături de Los Angeles Lakers, fiind jumătatea care l-a completat perfect pe starul de atunci al echipei, legendarul Kobe Bryant. Deși a fost mereu în „umbra” lui Kobe, cei doi au contribuit la trei dintre cele mai bune sezoane din istoria clubului.

Din 2008 până în 2010, LA Lakers a ajuns în trei finale NBA, câștigând două dintre ele, cu Kobe Bryant și Pau Gasol la „cârmă”. Marți seară, tricoul cu numărul 16 al lui Gasol a fost retras oficial, cu o ceremonie specială, la care a luat parte și familia lui Kobe Bryant.

Ceremonia a început cu un discurs al Vanessei Bryant, văduva lui Kobe, care a prezentat un clip emoționant în care legendarul baschetbalist vorbea despre momentul retragerii lui Pau Gasol și afirma, sigur pe el, că tricoul avea să-i fie pus fix lângă al lui, așa cum au fost și pe terenul de joc.

Ibericul a izbucnit în plâns în momentul în care a urmărit clipul și a oferit un discurs emoționant.

„Cred că am dat tot ce am avut mai un să îmbrățișez și să savurez otul, însă ce s-a întâmplat în această seară depășește orice vis sau așteptări pe care le-am avut. Înseamnă foarte mult, și în mod clar cu Kobe acolo sus, adaugă ceva cu multă însemnătate și puternic, dar și trist, fericit, dureros și cu bucurie. Este un mixt de sentimente.

A fost o onoare să port acest tricou, să joc pentru această franciză și să ajut această echipă. Nu aș fi crezut într-un milion de ani că voi trăi această zi, dar asta e dovada clară că niciodată nu trebuie să spui niciodată”, a declarat Pau Gasol citat de nba.com.

Pau Gasol și-a amintit și de Kobe Bryant, decedat în ianuarie 2020, după un accident cu elicopterul, în care se afla și fiica sa, Gianna.

„Sunt copleșit să văd toate aceste fețe aici. Dar nu pot să nu vorbesc despre persoana și chipul pe care nu îl văd. Fratele care m-a ridicat și m-a provocat să fiu un jucător mai bun, dar și un bărbat mai bun. Îmi lipsește extrem de mult, așa cum vă lipsește multora. Îl iubesc, mi-aș fi dorit să fie aici, alături de Gigi. Te iubesc, frate”, a spus citat de LA Times.

Pau Gasol's jersey gets retired next to Kobe's ????

Laker legend forever pic.twitter.com/jZWLmC4fB3