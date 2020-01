Momentul in care elicopterul lui Kobe Bryant DISPARE de pe radar! Apel disperat din turul de control! AICI AUDIO: tot ce s-a intamplat inaintea impactului

Kobe Bryant a murit la varsta de 41 de ani intr-un accident de elicopter.

Legenda NBA si inca 8 persoane s-au stins din viata dupa ce elicopterul acestuia s-a prabusit in Calabasas, Los Angeles. Inca nu a fost stabilita cauza exacta a accidentului, insa ceata abundenta din acel moment ar fi unul din motivele pe care politia il ia in considerare.

Acestia au recomandat aeronavelor sa nu circule, din cauza vizibilitatii reduse. Cu toate astea, pilotul elicopterului baschetbalistului a ales sa manevreze aeronava.

Recent a aparut filmarea cu momentul in care elicopterul a disparut de pe radar, in care se aude conversatia pe care pilotul o are cu turnul de control. Acestia au incercat sa il avertizeze in repetate randuri ca zboara la o altitudine prea mica si trebuie sa inalte mai sus elicopterul, insa nu a facut asta. Ulterior, semnalul s-a pierdut, iar aeronava a disparut de pe radar.