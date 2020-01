Jucatorii si fanii cer schimbarea logo-ului NBA in memoria lui Kobe Bryant! Cum ar putea arata

Cei din lumea baschetului nu raman nepasatori.

"Legenda NBA trebuie sa fie imaginea ligii!" Acesta este mesajul jucatorilor de baschet si al fanilor lui Kobe Bryant, care a murit intr-un accident aviatic duminica trecuta. El se afla la bordul unui elicopter privat alaturi de fiica sa, Gianna, si inca alte 7 persoane.

Recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni jucatori din istorie, Kobe Bryant a lasat in urma multa durere in randul cei care l-au iubit. Pentru ca nu vor ca acesta sa fie uitat, fanii au lansat o campanie prin care isi exprima dorinta ca NBA sa schimbe logo-ul actual intr-unul in care sa apara silueta lui "Black Mamba".

Peste 170.000 de semnaturi au fost stranse in cadrul petitiei lansate sub hashtag-ul "#MakeKobeTheLogo".