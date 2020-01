Decizia INCREDIBILA a Nike dupa moartea lui Kobe Bryant! De ce nu mai vinde NICIUN produs care are legatura cu el

Moartea lui Kobe Bryant a intristat sute de milioane de oameni din toata lumea!

In total, 9 oameni si-au pierdut viata in urma accidentului de elicopter de duminica seara. Printre ei: Kobe si fiica sa de 13 ani Gianna.

In urma incidentului tragic din California, gigantul Nike a decis sa opreasca vanzarea online a tuturor produselor care au legatura cu legenda NBA. Producatorul de echipament a luat aceasta decizie pentru a se asigura ca speculantii nu profita de moment si cumpara articole la pretul oficial pentru a le revinde apoi cu un pret mult mai mare. Fiecare click pe pagina Nike pe un produs care are legatura cu Kobe duce intr-o pagina in care compania transmite un mesaj de compasiune dupa accident.

"Ne exprimam cele mai profunde condoleante pentru persoanele apropiate lui Kobe, in special familiei si prietenilor lui. Era un membru iubit al familiei Nike. Ne lipseste foarte mult. Mamba pentru totdeauna", scrie in comunicatul Nike.