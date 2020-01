FABULOS | Kinsey Wolanski loveste din nou! Ce metoda a folosit pentru a-i aduce un omagiu la Kobe Bryant! VIDEO

In ce mod a ales Kinsey Wolanski sa ii aduca un omagiu lui Kobe Bryant.

Kobe Bryant a murit intr-un tragic accident de elicopter, duminica 26 ianuarie 2020. Alaturi de el se mai aflau alte 8 persoane printre care si una dintre fiicele sale, insa nimeni nu a supravietuit accidentului.

Kinsey Wolanski a ajuns celebra in toata lumea sportului dupa ce a intrat pe teren la finala Champions League de anul trecut intr-un costum de baie. Acum femeia a ales sa ii aduca un omagiu lui Kobe Bryant in acelasi mod. A intrat pe partia in timpul Mondialului de schi din Austria in acelasi costum de baie si a afisat mesajul "RIP Kobe. 24. #legend"