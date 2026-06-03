Pilotul monegasc, Charles Leclerc, şi-a reînnoit contractul pe mai mulţi ani cu Ferrari, echipă la care concurează în Formula 1 din 2019.

Anunțul a fost făcut, astăzi, de scuderia din Maranello și vine înaintea Grand Prix-ului de la Monaco (5-7 iunie), a 6-a cursă a sezonului 2026.

''Nu aş putea fi mai fericit să continui această călătorie cu Scuderia Ferrari HP, care pentru mine este mult mai mult decât o echipă. Este echipa pe care am iubit-o dintotdeauna şi din care am visat să fac parte încă din copilărie şi care, după toţi aceşti ani, a devenit o a doua familie pentru mine'', a declarat pilotul, potrivit Agerpres.

Leclerc, în vârstă de 28 de ani, va continua astfel o relaţie începută în 2016, când s-a alăturat Academiei de Piloţi Ferrari, înainte de a se alătura echipei principale în 2019, după ce a câştigat campionatul de Formula 2 în 2017.

''Împreună am împărtăşit momente incredibile şi unele mai dificile, dar cred în echipă mai mult ca niciodată şi sunt profund recunoscător că pot continua să luptăm pentru obiectivul nostru comun: să readucem titlul mondial la Maranello. A fi pilot Ferrari este un vis, dar şi o responsabilitate pe care nu o iau niciodată ca fiind de la sine înţeleasă'', a adăugat pilotul monegasc.