OFICIAL Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat!

Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat! AUTO
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pilotul de 28 de ani, cu opt victorii în cursele din Marele Circ, a luat o decizie importantă în privința viitorului său.

TAGS:
Charles LeclercFerrari

Pilotul monegasc, Charles Leclerc, şi-a reînnoit contractul pe mai mulţi ani cu Ferrari, echipă la care concurează în Formula 1 din 2019.

Anunțul a fost făcut, astăzi, de scuderia din Maranello și vine înaintea Grand Prix-ului de la Monaco (5-7 iunie), a 6-a cursă a sezonului 2026.

''Nu aş putea fi mai fericit să continui această călătorie cu Scuderia Ferrari HP, care pentru mine este mult mai mult decât o echipă. Este echipa pe care am iubit-o dintotdeauna şi din care am visat să fac parte încă din copilărie şi care, după toţi aceşti ani, a devenit o a doua familie pentru mine'', a declarat pilotul, potrivit Agerpres.

Leclerc, în vârstă de 28 de ani, va continua astfel o relaţie începută în 2016, când s-a alăturat Academiei de Piloţi Ferrari, înainte de a se alătura echipei principale în 2019, după ce a câştigat campionatul de Formula 2 în 2017.

''Împreună am împărtăşit momente incredibile şi unele mai dificile, dar cred în echipă mai mult ca niciodată şi sunt profund recunoscător că pot continua să luptăm pentru obiectivul nostru comun: să readucem titlul mondial la Maranello. A fi pilot Ferrari este un vis, dar şi o responsabilitate pe care nu o iau niciodată ca fiind de la sine înţeleasă'', a adăugat pilotul monegasc.

Charles Leclerc va continua la Ferrari

  • Leclerc getty2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Leclerc este al doilea pilot Ferrari cu cele mai multe starturi în Marile Premii de Formula 1 şi al doilea cu cele mai multe pole position-uri, în urma legendarului Michael Schumacher.

Deşi echipa nu a specificat durata acordului reînnoit, Ferrari a subliniat că împărtăşeşte aceleaşi obiective sportive cu pilotul şi şi-a exprimat încrederea în continuarea construirii împreună a unei ere de succes în campionat.

Directorul echipei Ferrari, Fred Vasseur, a subliniat că reînnoirea contractului este firească: ''În aceste sezoane, am văzut nu doar cum unul dintre cei mai puternici piloţi din Formula 1 a crescut, ci şi o persoană care simte profund legătura cu această echipă şi cu tot ceea ce reprezintă Ferrari''.

Leclerc este al 3-lea în clasamentul piloţilor din acest sezon cu 75 de puncte, în timp ce coechipierul său Lewis Hamilton ocupă locul 4 cu 72 de puncte.

La constructori, Ferrari ocupă poziţia secundă cu 147 puncte, după Mercedes cu 219 puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
Acțiunile Ferrari s-au dus ”în cap” după lansarea noului model electric: ”O dezamăgire estetică”
Cea mai dură reacție după ce Ferrari a lansat primul model electric: ”Vedeți și singuri ce a ieșit”
Cea mai dură reacție după ce Ferrari a lansat primul model electric: ”Vedeți și singuri ce a ieșit”
Ferrari, decizie dură din cauza războiului din Orient: „Stop!“
Ferrari, decizie dură din cauza războiului din Orient: „Stop!“
ULTIMELE STIRI
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!”
De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer



Recomandarile redactiei
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!”
De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!”
Alte subiecte de interes
Totul despre noul sezon din Formula 1, care începe sâmbătă: piloți, salarii, număr record de Grand Prix-uri!
Totul despre noul sezon din Formula 1, care începe sâmbătă: piloți, salarii, număr record de Grand Prix-uri!
Lovitura secolului în Formula 1! Lewis Hamilton a semnat cu o nouă echipă
Lovitura secolului în Formula 1! Lewis Hamilton a semnat cu o nouă echipă
Noi transferuri în Formula 1! Au mai rămas 5 locuri libere pentru sezonul 2025, cum arată acum grila
Noi transferuri în Formula 1! Au mai rămas 5 locuri libere pentru sezonul 2025, cum arată acum grila
Colosal: Michael Ballack vinde un Ferrari "incredibil de rar" pentru 14 milioane de lire sterline
Colosal: Michael Ballack vinde un Ferrari "incredibil de rar" pentru 14 milioane de lire sterline
CITESTE SI
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

stirileprotv Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Ce salariu are camerista de la mare a lui Mihai Trăistariu: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

protv Ce salariu are camerista de la mare a lui Mihai Trăistariu: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!