Campionul în vârstă de 41 de ani pare să fi confirmat că acordul său cu Ferrari include şi anul 2027, atunci când a fost întrebat despre viitorul sezon, după un început cu suişuri şi coborâşuri al celui de-al doilea sezon al său alături de echipa italiană.

Lewis Hamilton a respins ceea ce el numeşte „încercările unor oameni" de a-l retrage şi insistă că va rămâne în Formula 1 pentru „o bună perioadă de timp” de acum înainte

Lewis Hamilton: "Nici nu mă gândesc la retragere"

„Încă mai am contract, aşa că totul îmi este clar 100%. Sunt în continuare concentrat, sunt în continuare motivat, iubesc în continuare din toată inima ceea ce fac şi voi mai rămâne aici o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”, a declarat el joi, înaintea Marelui Premiu al Canadei.

„Sunt mulţi care încearcă să mă convingă să mă retrag, dar eu nici măcar nu mă gândesc la asta. Deja mă gândesc la ce urmează şi îmi fac planuri pentru următorii cinci ani. Dar da, intenţionez să mai rămân aici încă o vreme.”

Hamilton a obţinut primul său podium în Marele Premiu pentru Ferrari în China, în martie, după o aşteptare de peste un an, dar se află în spatele coechipierului său Charles Leclerc în clasament şi a rămas blocat la un total de 105 victorii de la ultima sa victorie cu Mercedes în 2024.

Lacrimile lui Hamilton pentru Arsenal

Hamilton a recunoscut, de asemenea, că a avut lacrimi în ochi săptămâna aceasta, după ce echipa sa de fotbal din copilărie, Arsenal, a pus capăt unei aşteptări de 22 de ani pentru titlul din Premier League.

„Cred că, la fel ca pentru toată lumea, a fost un moment foarte emoţionant. Sincer să fiu, am vărsat o lacrimă”, a spus el. Ultima dată când Arsenal a câştigat titlul, Hamilton era un tânăr de 19 ani, aspirant la cariera de pilot, care concura în Formula 3.

„Am avut atât de multe momente în care am fost aproape şi, să reuşim în sfârşit, a fost ceva de genul «wow». Am simţit o mare emoţie, şi sunt sigur că la fel au simţit şi mulţi alţii. Sunt pur şi simplu atât de fericit şi mândru de echipă”, a adăugat Hamilton.

„Direcţia pe care au urmat-o în ultimii doi ani a fost pur şi simplu fantastică, aşa că sunt foarte inspirat de ceea ce au realizat. Sunt foarte, foarte mândru de echipă. Şi cred că de aici încolo vor merge din ce în ce mai bine şi vor deveni tot mai puternici.” News.ro