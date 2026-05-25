Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), în vârstă de doar 19 ani, continuă să domine sezonul de Formula 1.

El a înregistrat, duminică, în Canada, a patra victorie consecutivă, în a cincea etapă a ediţiei din acest an a Campionatului Mondial de F1.

Antonelli, care doar în Australia, în prima etapă, nu s-a impus, a urcat apoi pe prima treaptă a podiumului în China, Japonia, SUA (la Miami GP) şi Canada.

”Greii” Lewis Hamilton și Max Verstappen, pe podium

Pe locul 2 a terminat Lewis Hamilton (Ferrari), pe 3 s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), pe 4 Charles Leclerc (Ferrari) şi pe 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing).

Top 10 este completat de Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) şi Oliver Bearman (Haas).