Marele Premiu de la Miami reprezintă unul dintre cele mai strălucitoare evenimente din calendarul Formulei 1, atrăgând celebrități din întreaga lume. Printre acestea s-a numărat și Ivana Knoll, prezentă la cursele organizate pe Miami International Autodrome la fiecare ediție de la debutul lor în circuit. Fana croată a ieșit în evidență purtând un top transparent, pantaloni scurți negri și cizme lungi de piele, o ținută cu care a acaparat paddock-ul.

Recunoscută pentru aparițiile sale de la edițiile Cupei Mondiale din Rusia și Qatar, Ivana are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare. Tânăra a publicat pe Instagram, pentru cei 2,9 milioane de urmăritori ai săi, o serie de imagini de la Grand Prix-ul american, alături de mesajul: „Ei bine... acesta a fost cu siguranță un weekend distractiv.”

Fotografiile au generat imediat numeroase reacții, fanii lăsând comentarii precum: „Nebunesc”, „Ești atât de impresionantă”, „Absolut superbă”, „Regina este aici” sau „Cea mai atrăgătoare femeie de pe circuit”.