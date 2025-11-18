Radu Restivan a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Pasionat de alergare, Radu Restivan, fost jurnalist și mereu pasionat de marketing, și-a spus că trebuie să încerce un ultramaraton în care și-și testeze limitele. Și a ales Franța. Cursa de anduranță în care dă dovadă de control în situații limită și un vagon de ambiție a devenit baza unui documentar pe care îl puteți vedea pe VOYO.

Filmul documentar Radu, ești OK? urmărește povestea bucureșteanului cu inimă mare care participă la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), una dintre cele mai dificile curse de ultramaraton din lume. Pe parcursul celor 176 km și 10.000 m diferență de nivel, Radu se confruntă cu limitele fizice și mentale, testându-și reziliența, voința și pasiunea pentru sport până la extrem.

La Poveștile Sport.ro, Radu Restivan a mărturisit ce a trăit. Și nu a avut timp de odihnă pe parcursul celor trei zile. A trăit o cursă de povestit nepoților.

Radu Restivan: "E ca și cum ai urca de opt ori din Bușteni până la Babele"



"Se desfășoară de peste 20 de ani în jurul Mont Blancului, începe din Franța, trece prin Italia, ajunge prin Elveția, se termină în Franța. Distanța e de aproximativ 176 km, spun ei, 10.000 m diferență pozitivă de nivel. Asta înseamnă că ăsta e totalul urcărilor.



E ca și cum ai urca de opt ori din Bușteni până la Babele. Și coborâre. E foarte greu să faci asta. Am dormit în total vreo 30 de minute, pe jos. Pe pământ, printre pietre. O dată am căzut din picioare și am adormit pe jos. M-a trezit un băiat cu care mă împrietenism în cursă. Și de două ori programat să dorm șapte minute pentru că eram zombie. Și o dată 10 minute. În total n-am dormit mai mult de jumătate de oră.



Am luat startul 2700 de inși, au terminat 1.700. Sunt echipe medicale pe traseu, ai timpi intermediari pentru fiecare punct și dacă nu te încadrezi, ești descalificat. Sau nu mai poți... Sau te accidentezi. Majoritatea se accidentează.



În timpul acesta se contorizează tot. Să parcurgi, distanța, să dormi dacă e cazul. Să faci duș.



Eu am făcut un duș la un punct de alimentare, la km 85-90. Au fost trei băieți pe traseu care au filmat documentarul", a declarat Radu Restivan la Poveștile Sport.ro.