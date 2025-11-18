După 1-1 în partida tur de acasă, naționala lui Olăroiu va juca la Basra în fața a aproximativ 60.000 de spectatori. Învingătoarea va avansa la barajul intercontinental din martie, în timp ce pierzătoarea își va lua adio de la orice șansă privind calificarea la Mondialul de anul viitor.

Cosmin Olăroiu, înainte de Irak - EAU: "Vă asigur că vom da totul"



La conferința de presă premergătoare jocului din Irak, Olăroiu i-a asigurat pe suporterii din Emirate că jucătorii săi vor da totul pentru a rămâne în cursa pentru calificarea la turneul final.



"Trebuie să gestionăm inteligent toate circumstanțele dificile în care vom juca, inclusiv numărul mare de fani. Trebuie să luptăm până la final pentru șansele noastre de a ajunge la Cupa Mondială.



Am muncit din greu în meciul tur. Chiar dacă trebuia să câștigăm, tot era nevoie ca la retur să luptăm, deci consider că remiza a fost, până la urmă, bună pentru ambele echipe.



Vă asigur că vom da totul. Uneori jucăm bine, alteori nu, dar mereu dăm totul. Mâine (n.r - marți seară), veți vedea că jucătorii vor da totul pentru a face suporterii fericiți", a spus Olăroiu, potrivit Al Khaleej.

Irak – Emirate, în „infernul“ de la Basra

În tur, joia trecută, Emirate și Irak au încheiat, la egalitate, la Abu-Dhabi, scor 1-1. Atunci, partida a fost incendiară, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, în returul de mâine (ora 18:00), presiunea va fi și mai mare. Din două motive. În primul rând, nu mai e loc de greșeli. Pentru că cine pierde, la Basra, își ia adio de la CM 2026! Apoi, presiunea publică va fi și mai mare. „Basra International Stadium“, care va găzdui returul, are o capacitate de 65,227 de locuri. Biletele sunt sold-out deja, așa că ne putem imagina doar ce va fi pe stadion!

