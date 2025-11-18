Deși ce a ratat orice șansă de a încheia pe una dintre primele două poziții din grupa de calificare, România tot va avea șansa de a participa la barajul pentru CM 2026. Datorită câștigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi repartizați în urna a patra la tragerea la sorți de joi și vor înfrunta în semifinală o formație din prima urnă.

Răzvan Raț: "Mai bine să picăm cu Ucraina la baraj pentru că ei nu joacă acasă"

Italia, Turcia, Ucraina și Polonia sunt cele mai probabile adversare ale României în semifinalele play-off-ului, iar tricolorii știu deja că vor juca în deplasare acest duel, urmând ca gazda unei posibile finale să fie stabilită prin tragere la sorți.

Întrebat ce adversară și-ar dori pentru România în semifinalele barajului pentru Mondial, Răzvan Raț a ales inițial Polonia. Fostul fundaș cu 113 meciuri la prima reprezentativă s-a răzgândit însă imediat când și-a amintit că Ucraina nu poate juca meciurile pe teren propriu din cauza războiului și, cel mai probabil, va fi din nou nevoită să evolueze în Polonia sau Germania.



"Ucraina. Mai bine Ucraina pentru că nu joacă acasă. Am zis Polonia, dar schimb!", a spus Răzvan Raț, în cadrul emisiunii Fața la Joc, de la PRO TV.

Raț a evoluat timp de 10 ani în Ucraina, la Șahtior Donețk, unde a fost antrenat de Mircea Lucescu. Fostul fundaș stânga a strâns acolo 300 de meciuri și a cucerit 17 trofee, inclusiv Cupa UEFA sau 7 titluri de campion.



Prezent în studio, Florin Gardoș, un alt fost fundaș al echipei naționalei, a spus: "Și eu aș prefera Ucraina, care a jucat în Polonia acum".



Ucraina, locul 2 într-o grupă câștigată clar de Franța, și-a asigurat calificarea la barajul pentru CM 2026 după ce a învins Islanda, duminică, la Varșovia, scor 2-0.

Artem Milevskyi: "Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024"



Printre posibilele adversare ale României se numără Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Luni, Gazzetta dello Sport a descris naționala lui Mircea Lucescu drept o adversară accesibilă pentru Squadra Azzurra, iar tricolorii sunt doriți în semifinale și de Ucraina.



Artem Milevskyi (40 de ani), fost internațional ucrainean și cvadruplu campion cu Dinamo Kiev, speră ca la tragerea de sorți de joi să fie stabilit un duel Ucraina - România în semifinala barajului pentru CM 2026.



"Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024. Lucescu este selecționerul lor, deci va fi și mai interesant. Indiferent cu cine picăm, noi trebuie să învingem orice echipă ne-ar ieși în cale pentru a merge la Cupa Mondială. Îi felicit pe toți din națională pentru victoria contra Islandei", a spus Milevskyi, într-un interviu pentru Sport-Express.