Mihai Donisan a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

la Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.



Mihai Donisan este un nume important în istoria atletismului românesc. Participant la Campionate Mondiale și Campionate Europene la săritura în înălțime, Donisan a bifat cea mai importantă performanță la Jocurile Francofoniei, în Liban (Beirut), când a cucerit medalia de aur, în 2009.

Mihai Donisan e acum subcomisar. În trecut a reprezentat România la săritura în înălțime

O altă performanță notabilă a venit tot la Jocurile Francofoniei din 2013, când a terminat pe locul 2. Acum, Donisan este polițist la CS Dinamo, subcomisar, unde antrenează și tinerii care pot și vor să facă sport de performanță.

A lucrat în perioada pandemiei ca polițist, dar acum se ocupă exclusiv de pregătirea tinerilor care vin la clubul din ”Ștefan cel Mare”. În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, fostul sportiv a afirmat că a ajuns în poliție la recomandarea Elisabetei Lipă, iar în acest timp chiar a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de Atletism dedicat forțelor speciale.

Elisabeta Lipă i-a propus lui Mihai Donisan să între în poliție

Speră, din poziția de antrenor, să găsească cel puțin un tânăr care să ajungă, la nivel profesionist, să îl depășească atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.

”Am fost cooptat de doamna Elisabeta Lipă, care mi-a propus să mă transfer de la pompier la poliție, ca să mă pot antrena.

Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar de poliție, în acest an am fost avansat. Am lucrat în perioada pandemiei ca polițist, dar acum sunt doar antrenor la CS Dinamo”, a spus fostul sportiv la Poveștile Sport.ro.