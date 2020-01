"Vreau sa zic si eu ceva!" :)) NIMENI nu se astepta la asta! Ce a spus Klopp dupa ce l-a batut pe Mourinho intr-un super meci

Klopp e impresionat de noul stadion al lui Tottenham!

Germanul a castigat derby-ul cu Mourinho si titlul e tot mai aproape de Anfield. Klopp i-a luat prin surprindere pe jurnalisti in finalul conferintei de presa de dupa meciul cu Tottenham. A vrut sa le multumeasca atat gazdelor, cat si arhitectului care a proiectat stadionul. Klopp a ramas masca in momentul in care a vazut facilitatile pe care le ofera arena.

"Stadionul asta e altceva, trebuie sa spun asta. Vreau sa ii multumesc celui care a proiectat stadionul. Vestiarul echipei aflate in deplasare e cel mai bun din Premier League. Multumesc! Alte cluburi le fac tot mai mici pentru echipele care nu sunt acasa si n-ar trebui sa fie asa. E exceptional ce se intampla aici! Multumesc foarte mult!", a spus Klopp, apoi s-a ridicat si a parasit centrul media al stadionului lui Spurs.