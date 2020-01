"Eram frustrat ca stateam pe banca. Ma rugam sa ma bage si pe mine!" Reactia fantastica a pustiului de 18 ani care a dat GOLUL ANULUI in Anglia! Ce a spus Klopp

Liverpool s-a calificat in turul 4 din Cupa Angliei dupa 1-0 in derby-ul local cu Everton.

Crescut in academia clubului, pustiul de 18 ani Curtis Jones a marcat un gol FABULOS in minutul 71 si a decis echipa care merge mai departe. Intrebat dupa meci daca s-a gandit ca poate marca un asemenea gol intr-un moment atat de important, Curtis a dat dovada de la fel de mult tupeu ca in timpul jocului.



"Ma las dus de val si joc ce stiu. A fost frustrant pentru mine sa fiu pe banca. In mintea mea, ma rog sa ma bage si pe mine. Cand intru, incerc sa fac tot ce pot! Sper ca am reusit sa fac ceva bun cu meciul de azi si cu golul extraordinar pe care l-am inscris", a spus Curtis.

Klopp a fost si el incantat de jucatorii sai: "Lallana a facut un meci incredibil, Gomez a organizat apararea poate pentru prima oara in viata lui. Un meci senzational si un gol senzational din partea unui baiat din aceste locuri. Cine si-ar fi putut dori mai mult? Nu poti sa joci cum au facut-o azi baietii daca nu crezi ca trebuie sa fii parte a acestei echipe. Toti vor sa fie aici. Sunt atat de bucuros pentru ceea ce am vazut azi. Singurul lucru pe care nu mi l-am dorit era un egal. Ne-am asumat niste riscuri si a meritat, pana la urma!"