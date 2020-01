EXTRATERESTRU! Klopp a bagat in teren un COPIL de 18 ani in Cupa Angliei! Golul sau face acum inconjurul Planetei! Cum a putut sa marcheze

Curtis Jones si-a inceput cariera la nivel inalt cu un gol FABULOS in derby-ul cu Everton din turul 3 al Cupei Angliei.

Reusita magica a mijlocasului de 18 ani a venit in minutul 71. Jones a trimis minunat si inexplicabil de la marginea careului pentru un gol PERFECT. Plonjonul lui Pickford a fost inutil! Mingea a mancaiat bara, apoi a intrat in poarta.

Jones n-a fost singurul pusti titularizat azi de Klopp in meciul cu Everton. Harvey Eliott (16 ani), Neco Williams (18 ani) si Phillips sau Chirivella au fost si ei titulari. Yasser Larouci (19 ani) i-a luat locul lui Milner in minutul 9, in timp ce Brewster (19 ani) a aparut si el pe gazon in final.