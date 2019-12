OFICIAL | Liverpool face al doilea transfer al iernii! Cine se alatura echipei lui Klopp din luna ianuarie

Jurgen Klopp nu concepe sa rateze titlul in acest sezon de Premier League si desi are cea mai valoroasa defensiva din lume, Liverpool mai aduce inca un fundas.

Este vorba de Nathaniel Philips, jucator care a fost imprumutat de "cormorani" in Bundesliga 2, la Stuttgart. Tanarul fundas va reveni la antrenamentele lui Liverpool in luna ianuarie.

"Liverpool a ajuns la un acord cu Stuttgart pentru intoarcerea lui Nathaniel Philips in ianuarie, dupa imprumutul din prima parte a sezonului. Philips va reveni la antrenamentele echipei la inceputul lunii ianuarie si va fi disponibil pentru meciul din Cupa Angliei, impotriva lui Everton", au spus cei de la Liverpool printr-un comunicat oficial.

We have reached an agreement with Stuttgart for Nat Phillips to return from his loan spell in January.

Phillips will return at the beginning of next month and be eligible for Reds matches, starting with the FA Cup tie against Everton.