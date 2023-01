În minutul 15, Bailly a ridicat mult piciorul pentru a câștiga o minge, însă a ratat balonul și l-a lovit cu crampoanele în piept pe Almike Moussa N'Diaye, mijlocașul adversarilor. Stoperul lui OM a văzut direct cartonașul roșu.

Fotbalistul formației din liga a patra franceză a primit îngrijiri medicale pe teren, iar ulterior a ajuns la spital: "A fost internat la terapie intensivă ca măsură de precauție. Ne rugăm ca totul să fie bine pentru el. E un băiat excelent", a spus Mourad Boudjellal, președintele lui Hyeres, potrivit Foot Mercato.

???????????? #MUFC loanee Eric Bailly puts his opposition in hospital and is sent off. pic.twitter.com/b5mD1o5l6S