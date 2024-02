Multe voci importante din fotbalul românesc o văd pe FCSB ca și favorită pentru câștigarea primului titlu după nouă ani de pauză. Balint, însă, spune că nicio echipă din Superligă nu are constanță în acest sezon.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Balint a remarcat ”jocul spectaculos” al liderului din campionat, dar spune că echipa lui Gigi Becali se confruntă și cu mai multe probleme.

După rezultatele din ultima etapă, FCSB a reușit să se distanțeze la 12 puncte de CFR Cluj, echipa de pe locul trei. Rapid continuă cursa de urmărire a liderului, după ce a câștigat cu 1-0 în Gruia.

Gabi Balint: ”Mi-aș dori să fie un club mai organizat”

„Ca echipă, din păcate nu există nicio echipă care să aibă constanță. Sigur, FCSB are un joc spectaculos în multe momente, dar au și ei problemele, plus faptul că acolo se fac lucrurile altfel decât sunt normale în fotbal, lucrul ăsta nu mă face să privesc cu ochi buni.

Mi-aș dori să fie un club mai organizat, antrenorii să antreneze, patronii să conducă bine clubul, asta ar fi frumos.

Are șanse mari să ia campionatul în acest an, dar a avut în fiecare an și din păcate a dat cu piciorul pe final”, a spus Gabi Balint, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

În următoarea etapă din campionat, FCSB va avea parte de un test dificil, în deplasare cu Universitatea Cluj, în timp ce Rapid va primi vizita celor de la Hermannstadt.