Arsenal este boicotata de chinezi! Manchester United se pregateste sa incaseze zeci de milioane de euro din China

“Diavolii rosii” lanseaza un rand de echipament dedicat Anului Nou Chinezesc.

Pe 25 ianuarie 2020, conform calendarului traditional chinezesc solar, intram in anul Sobolanului de metal, dar echipamentul special creat de Manchester United si Adidas pentru piata asiatica, si in special cea chineza, are mai multi dragoni stilizati. De asemenea pe 11 ianuarie, va avea loc evenimentul #ILOVEUNITED la Shenzhen, la care vor participa legendele Bryan Robson si Wes Brown si unde noua tinuta va fi lansata oficial. Acesta este al patrulea echipament al clubului si nu va fi folosit in niciun meci oficial.

Desi rezultatele sportive nu au fost foarte bune in ultimii ani, Manchester United ramane cel mai iubit club la nivel mondial, cu peste 650 de milioane de fani in intreaga lume. Clubul englez bate recorduri si pe retelele de socializare, acolo unde are 73.7 millioane de urmaritori pe Facebook, 27 de milioane pe Instagram si 18.9 milioane pe Twitter. De asemenea, clubul a vandut anual, in medie, in fiecare din ultimele 5 sezoane, peste 2.85 milioane de tricouri, a inregistrat venituri anuale de 590 de milioane de lire sterline, din care 47 de milioane doar din drepturile de publicitate pe tricouri, a avut o medie de 74.994 de spectatori la meciurile de pe Old Trafford, iar valoarea totala a clubului este estimata la 3.1 miliarde de lire sterline.

Daca, in urma cu cateva zile, Arsenal a emis un comunicat prin care se dezicea de mesajele critice la adresa Chinei postate pe retelele de socializare de catre starul Mesut Ozil, care a atras atentia asupra persecutiei si atrocitatilor la care este supusa populatia musulmana uigura din regiunea chineza Xinjiang, pentru care regimul de la Beijing ar fi organizat lagare de reeducare, Manchester United se pregateste sa isi umple conturile, dupa lansarea noului echipament dedicat fanilor asiatici.