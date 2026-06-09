Veste excelentă pentru Radu Drăgușin! Manchester United pregătește oferta

Tottenham a încheiat cu mari emoții sezonul 2025/2026, după ce s-a bătut la retrogradare până în ultima etapă în Premier League. Radu Drăgușin a revenit pe teren în decembrie 2025, după o accidentare gravă, dar nu a reușit să se impună ca titular în echipa londoneză. Veste bună pentru Radu Drăgușin: rivalul fundașului român, dorit de Manchester United

Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso sunt fundașii centrali pe care îi are în lot Tottenham în afara lui Radu Drăgușin. Însă, conform jurnalistului Gaston Edul, un apropiat al naționalei Argentinei, Manchester United vrea să îl cumpere pe Romero în această vară. În cazul în care fundașul argentinian ar pleca, Radu Drăgușin ar putea primi mai multe minute. Cu toate acestea, Roberto De Zerbi vrea să își betoneze oricum defensiva, iar Tottenham este în căutarea unui fundaș central. CITEȘTE ȘI: Radu Drăgușin, în pericol la Tottenham. Londonezii, gata să plătească 30.000.000 € pentru un nou fundaș central

Manchester United quiere comprar a Cuti Romero y está preparando una oferta. pic.twitter.com/fQfSKiQcAH — Gastón Edul (@gastonedul) June 8, 2026

Tottenham a rezolvat aducerea lui Andrew Robertson, venit liber de contract de la Liverpool. 156 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive sunt cifrele lui Cristian Romero în tricoul lui Tottenham. 45 de milioane de euro este cota fundașului de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.