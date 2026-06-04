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Zilele lui Radu Drăgușin la Tottenham par să fie numărate în momentul de față, la începutul perioadei de mercato din vară.

Radu Drăgușin, aproape de plecarea de la Tottenham

Revenit la finalul lunii decembrie a anului trecut după o ruptură a ligamentului încrucișat, Drăgușin nu a primit foarte multe șanse la Spurs.

„Dragonul” a strâns în stagiunea trecută la Tottenham, după accidentare, 11 apariții, dintre care 10 în Premier League și una în Champions League. Drăgușin a jucat în total doar 582 de minute.

Roberto De Zerbi s-a bazat foarte puțin pe Drăgușin

Mai mult decât atât, Radu Drăgușin nu se numără printre favoriții lui Roberto De Zerbi, antrenorul care a reușit să o salveze pe Spurs de la retrogradare spre finalul sezonului.

În cele șapte meciuri din Premier League din mandatul tehnicianului italian, internaționalul român a fost introdus doar de două ori pe teren, de fiecare dată spre finalul jocurilor.

În acest context, presa din Anglia a transmis că este de așteptat ca plecarea lui Radu Drăgușin să se producă în perioada curentă de mercato din vară.

„Se așteaptă și plecarea lui Radu Drăgușin în această vară, cluburile din Serie A încercând să-l readucă pe român în Italia”, a notat football.london despre internaționalul român.

Stâlpul defensivei României

Radu Drăgușin (30 de selecții și un gol) a fost singurul integralist din tabăra României în amicalul din Georgia (1-1).

În mod normal, el va evolua și contra Țării Galilor pe Stadionul „Steaua” (sâmbătă, 6 iunie, 20:45).

Drăgușin a fost transferat de Tottenham de la Genoa, pe 11 ianuarie 2024, pentru 28.000.000 de euro. De atunci a jucat de 48 de ori în tricoul lui Spurs.