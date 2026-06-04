Englezii au făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Tottenham

Potrivit publicației The Athletic , formația pregătită de Roberto De Zerbi se află într-un proces masiv de restructurare, după un sezon dificil în care a evitat retrogradarea. Jurnalistul Jay Harris a prezentat o analiză amănunțită a lotului, iar situația jucătorului român în vârstă de 24 de ani se conturează a fi una complicată.

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Concurență acerbă în defensiva londonezilor

Radu Drăgușin a lipsit în prima jumătate a stagiunii din cauza unei accidentări grave la ligamentele încrucișate anterioare, iar ulterior a primit puține oportunități în defensiva englezilor.

„Cristian Romero și Kevin Danso sunt în fața lui în ierarhie pe postul de fundaș central dreapta”, a scris sursa menționată anterior.

Deși există un interes pentru plecarea căpitanului Cristian Romero, englezii au transmis că londonezii au deja un plan de rezervă. Ținta principală este Jan Paul van Hecke de la Brighton, un jucător care a mai lucrat cu De Zerbi. Mai mult, tânărul Luka Vuskovic urmează să fie integrat în lotul echipei mari după perioada bună petrecută sub formă de împrumut la Hamburg.

Așadar, perspectivele pentru fundașul echipei naționale nu sunt dintre cele mai bune din cauza numărului mare de apărători de pe White Hart Lane. „Se pare că Spurs va avea un surplus de fundași centrali și, prin urmare, Drăgușin ar putea fi vândut”, au concluzionat britanicii.