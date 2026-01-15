Liverpool caută să își întărească defensiva în perioada de transferuri de iarnă, în contextul mai multor probleme de lot provocate de accidentări.

Ben White de la Arsenal, o variantă de întărire pentru Liverpool

Fundașul dreapta Conor Bradley va rata, cel mai probabil, tot restul sezonului, după ce a suferit o accidentare serioasă la genunchi.

Pe lista accidentaților de pe Anfield se mai numără stoperul Giovanni Leoni, mijlocașul defensiv Stefan Bajcetic și atacantul Alexander Isak.

Ben White de la Arsenal ar putea fi înlocuitorul ideal pentru Conor Bradley. Apărătorul lateral al „tunarilor” este pregătit să plece pentru a avea mai mult timp de joc în sezonul curent, conform Transfer News Live.

Anterior, el a fost dorit și de Everton, rivala locală a lui Liverpool. Se află, de asemenea, pe lista lui Juventus Torino, Manchester City și AS Monaco.

Analiza lui Danny Murphy

Danny Murphy, analist TV și fost internațional englez, a explicat că Ben White poate fi un jucător ideal pentru Liverpool, în circumstanțele actuale.

„Un transfer de la Ben White la Liverpool ar avea sens, dar Arsenal s-ar putea să nu vrea să-l vândă unui rival.

Ar depinde de cât de hotărât este jucătorul că vrea să plece. Dacă Ben White ar fi o opțiune, cred că ar fi o variantă bună pentru Liverpool.

Transferarea unui jucător precum Ben White va crește cu siguranță șansele lui Liverpool de a termina în top 4. Va fi interesant de văzut dacă 'roșii' vor face o mișcare pentru el sau nu”, a declarat Danny Murphy.