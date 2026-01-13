Liverpool s-a impus pe Anfield fără probleme în meciul din FA Cup cu Barnsley, 4-1, partidă transmisă în exclusivitate de VOYO.

Federico Chiesa (foto) și compania au avut 2-0 după golurile semnate de Dominik Szoboszlai (9) și Jeremie Frimpong (36), ambele din pasele decisive ale lui Alexis Mac Allister.

Oaspeții, echipă din League One, adică liga a treia, au redus din diferență după golul lui Adam Phillips (40).

Pe final, ”cormoranii” au mai înscris de două ori, prin Florian Wirtz (84) și Hugo Ekitike (90+4).

Meciul a contat pentru turul 3 din FA Cup, Cupa Angliei, competiție transmisă EXCLUSIV de VOYO.

În turul 4, Liverpool o va întâlni pe Brighton, cea care a eliminat-o din competiție pe Manchester United, 2-1 chiar pe Old Trafford.

