Pe 8 februarie, de la ora 18:00, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Cristian Leonte, Rareș Năstase și Paul Angelescu aduc publicului cel de-al 36-lea sezon al emisiunii România, te iubesc!. De aproape două decenii, emisiunea rămâne un reper al jurnalismului de investigație din România, abordând subiecte de interes public și prezentând realitatea din țara noastră.

Noul sezon debutează cu reportajul Bătălia pentru Marea Neagră, semnat de Paul Angelescu și prezintă contextul de securitate din regiunea Mării Negre, în condițiile în care războiul din Ucraina a evidențiat utilizarea pe scară largă a dronelor, submarinelor, rachetelor cu rază lungă de acțiune, sistemelor de război electronic, senzorilor și sateliților.

Cel mai mare zăcământ de gaze al României, pentru care forajele au început în acest an, este situat mai aproape de apele controlate de armata rusă decât de țărmul românesc. Zăcământul este estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, resursă care ar putea contribui la asigurarea independenței energetice a României pe termen lung. Totodată, reportajul urmărește procesul de modernizare a dotărilor Armatei Române.

„România se confruntă la Marea Neagră cu una dintre cele mai dificile situații de după Al Doilea Război Mondial. După anexarea Crimeei, nu știm dacă, cum și pe ce distanță ne vom învecina pe mare sau în aer cu Rusia. Avem de protejat 33.000 de kilometri pătrați de mare, o zonă traversată de zeci de mii de vapoare și în care începem să exploatăm hidrocarburi care ar putea schimba harta energetică a Europei”, declară Paul Angelescu.

Duminică, de la ora 18:00, România, te iubesc! prezintă principalele provocări ale României la Marea Neagră și modul în care Armata Română încearcă să se adapteze cerințelor. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.