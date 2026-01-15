Ferencvaros a anunțat că l-a transferat definitiv pe Naby Keita, contractul fiind valabil până în 2028.



Liverpool a plătit 60 de milioane de euro pentru Naby Keita, în 2018

Mijlocașul central a fost adus gratis de la Werder Bremen, după ce fusese împrumutat în ianuarie 2025. Fotbalistul din Guineea nu s-a impus la formația din Bundesliga, din cauza unui lung șir de accidentări și actelor de indisciplină, dar a renăscut în campionatul maghiar, strângând 28 de prezențe, câștigând titlul de campion și jucând de două ori faza ligii din Europa League.



Keita a fost cumpărat de Liverpool cu 60 de milioane de euro, în iulie 2018, la momentul respectiv fiind caracterizat ca "un fotbalist mai complet decât N’Golo Kante" și "singurul jucător care poate purta tricoul cu numărul 8 după retragerea lui Steven Gerrard". Cinci ani mai târziu, el i-a părăsit pe "Cormorani" liber de contract.



Mijlocașul din Guineea are un CV foarte bun

Naby Keita (30 de ani) este născut la Conakry și a evoluat la Horoya AC (2012-2013), Istres FC (2013-2014), RB Salzburg (2014-2016), RB Leipzig (2016-2018), Liverpool (2018-2023), Werder Bremen (2023-2025) și Ferencvaros (2025-prezent). Are 58 de meciuri și 12 goluri pentru Guineea.



În palmaresul său se găsesc Austrian Bundesliga (2014-2015, 2015-2016), Austrian Cup (2014-2015, 2015-2016), Premier League (2019-2020), FA Cup (2021-2022), EFL Cup (2021-2022), FA Community Shield (2022), Champions League (2018-2019 / + finală 2021-2022), UEFA Super Cup (2019), FIFA Club World Cup (2019), Nemzeti Bajnoksag I (2024-2025), Footballer of the Year in Guinea (2015, 2021), Austrian Football Bundesliga - Player of the Year (2015-2016) și includerea în Bundesliga - Team of the Season (2016-2017), Europa League - Squad of the Season (2017-2018) și CAF - Team of the Year (2018). Poate evolua ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 1.5 milioane de euro.



Foto - Getty Images

