Arsenal, lider în Premier League (6 puncte peste următoarea clasată), lider și în Champions League (punctaj maxim după primele 6 runde) și calificată zilele trecute în turul al patrulea din FA Cup (4-1 la Portsmouth), a învins-o miercuri seara, în deplasare, cu 3-2 și pe Chelsea, în prima manşă a semifinalei Cupei Ligii Angliei.

Chelsea - Arsenal 2-3 în meciul tur din semifinalele Cupei Ligii



Ben White a deschis scorul în minutul 7 al meciului de pe Stamford Bridge, iar Viktor Gyokeres a dublat avantajul lui Arsenal în minutul 48.

Alejandro Garnacho a redus din diferență (57), dar trupa lui Mikel Arteta a făcut 3-1 după reuşita lui Martin Zubimendi, din minutul 71.

Același Alejandro Garnacho a înscris în minutul 83 pentru 2-3, scorul final de pe Stamford Bridge.

Returul de pe Emirates Stadium se dispută pe 3 februarie.

