VIDEO EXCLUSIV Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală

Conor Bradley, execuție fabuloasă &icirc;n Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul etapei din Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
ArsenalLiverpoolPremier LeagueVoyoConor Bradley
Din articol

Arsenal - Liverpool este transmis în exclusivitate pe VOYO, iar de la aceeași oră poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului, scorul în derby-ul care se joacă pe „Emirates Stadium” este 0-0, iar „tunarii” au dominat în prima repriză.

Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool

Cu toate că Arsenal a dominat prima parte a meciului și a avut inițiativa, „cormoranii” ar fi putut intra cu avantaj la pauză.

Liverpool a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 27. Conor Bradly a reușit un lob de la distanță, dar execuția sa a lovit transversal porții lui Raya și scorul a rămas 0-0.

Echipele de start:

  • Arsenal (4-3-3): Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard

Rezerve: Kepa, White, Jesus, Eze, Martinelli, Norgaard, Madueke, Merino, Lewis-Skelly

Antrenor: Mikel Arteta

  • Liverpool (4-2-3-1): Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Gravenberch - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo

Rezerve: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.

Antrenor: Arne Slot

Liderul campionatului, Arsenal, primește vizita campioanei en-titre într-un moment excelent pentru echipa lui Mikel Arteta. „Tunarii” vin după un spectaculos 3-2 cu Bournemouth, și au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.

De cealaltă parte, Liverpool ajunge la Londra după un egal dramatic, 2-2 cu Fulham, gol primit în minutul 97. Echipa lui Arne Slot nu traversează cea mai strălucitoare perioadă, dar rămâne greu de învins, cu nouă meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile. 

„Cormoranii” stau bine și în deplasare, cu cinci meciuri la rând fără înfrângere pe teren străin, iar în ultimele trei vizite la Londra au obținut două victorii și un egal.

Istoria este de partea oaspeților. Liverpool este echipa care a învins-o cel mai des pe Arsenal în Premier League, cu 26 de succese, și a pierdut doar de două ori în ultimele 13 confruntări directe din toate competițiile.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO
Șeful MApN: &bdquo;Este de bun simţ ca Rom&acirc;nia să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui&rdquo;. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă &icirc;n derby-ul etapei din Premier League
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă în derby-ul etapei din Premier League
Liverpool i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Mohamed Salah. Suma pregătită: 100 de milioane de euro!
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah. Suma pregătită: 100 de milioane de euro!
Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă &icirc;n derby. Surprize mari &icirc;n top 5
Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă în derby. Surprize mari în top 5
ULTIMELE STIRI
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. &rdquo;Tunarii&rdquo; au ratat o șansă bună
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. ”Tunarii” au ratat o șansă bună
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă &icirc;n derby-ul etapei din Premier League
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă în derby-ul etapei din Premier League
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
Dinamo a &icirc;mprumutat un jucător la o altă echipă: &rdquo;Mult succes!&rdquo;
Dinamo a împrumutat un jucător la o altă echipă: ”Mult succes!”
Omagiu adus de Anthony Joshua prietenilor săi care au murit &icirc;n accidentul teribil din Nigeria
Omagiu adus de Anthony Joshua prietenilor săi care au murit în accidentul teribil din Nigeria
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Cum &icirc;i merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 &icirc;n clasament

Cum îi merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 în clasament



Recomandarile redactiei
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. &rdquo;Tunarii&rdquo; au ratat o șansă bună
Cum arată Premier League după Arsenal - Liverpool 0-0. ”Tunarii” au ratat o șansă bună
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă &icirc;n derby-ul etapei din Premier League
Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză albă în derby-ul etapei din Premier League
Dinamo a &icirc;mprumutat un jucător la o altă echipă: &rdquo;Mult succes!&rdquo;
Dinamo a împrumutat un jucător la o altă echipă: ”Mult succes!”
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii c&acirc;știgă Supercupa Franței la loviturile de departajare
PSG - Marseille 2-2 (4-1 d.p.), exclusiv pe VOYO. Parizienii câștigă Supercupa Franței la loviturile de departajare
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Statul care nu va participa la &icirc;ncă un &icirc;mprumut de război pentru Ucraina: &bdquo;Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia&rdquo;

stirileprotv Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Localitatea din Rom&acirc;nia care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

stirileprotv Localitatea din România care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

Imagini inedite cu deszăpezirea de la R&acirc;nca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

stirileprotv Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!