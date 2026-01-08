Arsenal - Liverpool este transmis în exclusivitate pe VOYO, iar de la aceeași oră poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
La momentul redactării articolului, scorul în derby-ul care se joacă pe „Emirates Stadium” este 0-0, iar „tunarii” au dominat în prima repriză.
Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool
Cu toate că Arsenal a dominat prima parte a meciului și a avut inițiativa, „cormoranii” ar fi putut intra cu avantaj la pauză.
Liverpool a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 27. Conor Bradly a reușit un lob de la distanță, dar execuția sa a lovit transversal porții lui Raya și scorul a rămas 0-0.
Echipele de start:
- Arsenal (4-3-3): Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard
Rezerve: Kepa, White, Jesus, Eze, Martinelli, Norgaard, Madueke, Merino, Lewis-Skelly
Antrenor: Mikel Arteta
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Gravenberch - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo
Rezerve: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.
Antrenor: Arne Slot
Liderul campionatului, Arsenal, primește vizita campioanei en-titre într-un moment excelent pentru echipa lui Mikel Arteta. „Tunarii” vin după un spectaculos 3-2 cu Bournemouth, și au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.
De cealaltă parte, Liverpool ajunge la Londra după un egal dramatic, 2-2 cu Fulham, gol primit în minutul 97. Echipa lui Arne Slot nu traversează cea mai strălucitoare perioadă, dar rămâne greu de învins, cu nouă meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile.
„Cormoranii” stau bine și în deplasare, cu cinci meciuri la rând fără înfrângere pe teren străin, iar în ultimele trei vizite la Londra au obținut două victorii și un egal.
Istoria este de partea oaspeților. Liverpool este echipa care a învins-o cel mai des pe Arsenal în Premier League, cu 26 de succese, și a pierdut doar de două ori în ultimele 13 confruntări directe din toate competițiile.