Arsenal - Liverpool este transmis în exclusivitate pe VOYO, iar de la aceeași oră poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului, scorul în derby-ul care se joacă pe „Emirates Stadium” este 0-0, iar „tunarii” au dominat în prima repriză.



Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool



Cu toate că Arsenal a dominat prima parte a meciului și a avut inițiativa, „cormoranii” ar fi putut intra cu avantaj la pauză.

Liverpool a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 27. Conor Bradly a reușit un lob de la distanță, dar execuția sa a lovit transversal porții lui Raya și scorul a rămas 0-0.

