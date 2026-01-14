Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”



Miercuri seară are loc meciul Chelsea - Arsenal din semifinalele Carabao Cup. Iar englezii au invitat-o pe fiica lui, Beatrice-Chelsea, la derby-ul de pe Stamford Bridge.



În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finală. A fost cel mai bun derby al lui SuperDan.



”M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.



Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.



M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR.



I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a spus Dan Petrescu.

