Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: "M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu"

Dan Petrescu (58 de ani) a jucat pentru Chelsea în perioada 1995-2000.

Dan Petrescu Chelsea Arsenal
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: "M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu"

Miercuri seară are loc meciul Chelsea - Arsenal din semifinalele Carabao Cup. Iar englezii au invitat-o pe fiica lui, Beatrice-Chelsea, la derby-ul de pe Stamford Bridge.

În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finală. A fost cel mai bun derby al lui SuperDan. 

”M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.

Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.

M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR.

I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a spus Dan Petrescu.

Foto: Imago Images

Fostul internațional a fost legitimat cinci ani la trupa de pe Stamford Bridge, timp în care și-a trecut în cont 23 de goluri în 208 apariții din toate competițiile. Pe deasupra, Petrescu a oferit și 20 de pase decisive la Chelsea.

Cu Chelsea, Dan Petrescu a câștigat Supercupa UEFA în 1999, FA Cup (1997, 2000), Cupa Ligii (1998) și Cupa Cupelor în 1998.

SuperDan a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Steaua București, Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton și FC Național.

