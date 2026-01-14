Moment emoționant pentru Dan Petrescu. Ce i-au pregătit englezii lui SuperDan la Chelsea - Arsenal aflați azi, la Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de la 19:58

Ultimul angajament al lui SuperDan a fost la CFR Cluj, în perioada aprilie 2024 - august 2025, timp în care a strâns 68 de apariții pe bancă și a înregistrat o medie de 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”

În cadrul Jurnalului de Sport al Știrilor Pro TV, care începe în această seară la ora 19:58, aflați despre momentul emoționant pregătit de englezi pentru Dan Petrescu, la meciul din Carabao Cup dintre Chelsea și Arsenal.



SuperDan a fost legitimat cinci ani la trupa de pe Stamford Bridge, timp în care și-a trecut în cont 23 de goluri în 208 apariții din toate competițiile. Pe deasupra, Petrescu a oferit și 20 de pase decisive la Chelsea.

Cu Chelsea, Dan Petrescu a câștigat Supercupa UEFA în 1999, FA Cup (1997, 2000), Cupa Ligii (1998) și Cupa Cupelor în 1998.

SuperDan a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Steaua București, Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton și FC Național.

