EXCLUSIV Moment emoționant pentru Dan Petrescu. Ce i-au pregătit englezii lui SuperDan la Chelsea - Arsenal aflați azi, la Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de la 19:58

Moment emoționant pentru Dan Petrescu. Ce i-au pregătit englezii lui SuperDan la Chelsea - Arsenal aflați azi, la Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de la 19:58 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Petrescu (58 de ani) este liber de contract.

TAGS:
Stirile Pro TVSport Pro TVChelseaDan PetrescuPETRESCU
Din articol

Ultimul angajament al lui SuperDan a fost la CFR Cluj, în perioada aprilie 2024 - august 2025, timp în care a strâns 68 de apariții pe bancă și a înregistrat o medie de 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Moment emoționant pentru Dan Petrescu. Ce i-au pregătit englezii lui SuperDan la Chelsea - Arsenal aflați azi, la Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de la 19:58

  • Imago1040565323
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cadrul Jurnalului de Sport al Știrilor Pro TV, care începe în această seară la ora 19:58, aflați despre momentul emoționant pregătit de englezi pentru Dan Petrescu, la meciul din Carabao Cup dintre Chelsea și Arsenal.

SuperDan a fost legitimat cinci ani la trupa de pe Stamford Bridge, timp în care și-a trecut în cont 23 de goluri în 208 apariții din toate competițiile. Pe deasupra, Petrescu a oferit și 20 de pase decisive la Chelsea.

Cu Chelsea, Dan Petrescu a câștigat Supercupa UEFA în 1999, FA Cup (1997, 2000), Cupa Ligii (1998) și Cupa Cupelor în 1998.

SuperDan a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Steaua București, Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton și FC Național.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste bună pentru FCSB dinspre Fenerbahce! Turcii au primit oferta pentru fotbalistul lor crucial: 20 de milioane de euro!
Veste bună pentru FCSB dinspre Fenerbahce! Turcii au primit oferta pentru fotbalistul lor crucial: 20 de milioane de euro!
ULTIMELE STIRI
Minaur Baia Mare - CSM București 27-27! Rezultat incredibil într-un duel cu multe întoarceri de scor
Minaur Baia Mare - CSM București 27-27! Rezultat incredibil într-un duel cu multe întoarceri de scor
Lovitură în Premier League: Lucas Paqueta și-a dat acordul pentru transfer! Detaliile mutării
Lovitură în Premier League: Lucas Paqueta și-a dat acordul pentru transfer! Detaliile mutării
Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”
Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”
Cât ghinion! Iulia Dumanska a urlat de durere după o accidentare urâtă din partida Minaur Baia Mare - CSM București
Cât ghinion! Iulia Dumanska a urlat de durere după o accidentare urâtă din partida Minaur Baia Mare - CSM București
Dinamo Kiev a luat decizia după ”cea mai ciudată ofertă” primită de la Dinamo pentru Vladislav Blănuță
Dinamo Kiev a luat decizia după ”cea mai ciudată ofertă” primită de la Dinamo pentru Vladislav Blănuță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”

Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”

Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”

Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”

Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV

Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV



Recomandarile redactiei
Dinamo Kiev a luat decizia după ”cea mai ciudată ofertă” primită de la Dinamo pentru Vladislav Blănuță
Dinamo Kiev a luat decizia după ”cea mai ciudată ofertă” primită de la Dinamo pentru Vladislav Blănuță
Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”
Campioana Andreea Beatrice Ana, reacție genială cu privire la banii pe care îi are de primit de la statul român: „Sper cel puțin!”
Totul sau nimic pentru Cîrjan: decizia luată de Dinamo după oferta de 4 milioane de € primită de la ucraineni
Totul sau nimic pentru Cîrjan: decizia luată de Dinamo după oferta de 4 milioane de € primită de la ucraineni
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
Lovitură în Premier League: Lucas Paqueta și-a dat acordul pentru transfer! Detaliile mutării
Lovitură în Premier League: Lucas Paqueta și-a dat acordul pentru transfer! Detaliile mutării
Alte subiecte de interes
Andre Agassi i-a făcut Andreei Esca dezvăluirea anului în sport
Andre Agassi i-a făcut Andreei Esca dezvăluirea anului în sport
„Am fost absorbit de ea!” Andre Agassi, dezvăluire de zile mari în interviul oferit Andreei Esca
„Am fost absorbit de ea!” Andre Agassi, dezvăluire de zile mari în interviul oferit Andreei Esca
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!