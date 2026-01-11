Conor Bradley nu va mai juca în acest sezon din cauza unei accidentări

Fundașul dreapta Conor Bradley (22 de ani) a suferit o accidentare gravă la genunchi în prelungirile partidei cu Arsenal (0-0), de joi, iar în următoarele zile va fi supus unei intervenții chirurgicale și va începe perioada de recuperare, a anunțat clubul Liverpool.



The Times scrie că nu este vorba de o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, ci de leziuni semnificative la ligamente și la nivelul osului. Sursa citată precizează că Bradley nu va mai putea juca în acest sezon.



Conor Bradley va rata și barajul pentru CM 2026 din martie. Irlanda de Nord va înfrunta Italia, pe 26 martie, iar ulterior, dacă se va califica, Țara Galilor sau Bosnia în finală.

Bradley, cândva considerat înlocuitorul ideal al lui Trent Alexander-Arnold, a apărut în 21 de partide ale lui Liverpool din acest sezon și a oferit două pase decisive.

VIDEO Accidentarea lui Conor Bradley. Martinelli l-a împins pe jucătorul lui Liverpool, crezând că trage de timp

