Un fost portar al lui Real Madrid a primit o suspendare de 8 etape pentru injurii rasiste!

Casilla evolueaza la Leeds United, locul secund in Championship.

Kiko Casilla, fost goalkeeper la Real Madrid si Espanyol, cu o selectie la nationala Spaniei si alte 5 la reprezentativa Cataluniei, a primit o suspendare de 8 etape din partea comisiei de disciplina a FA, pentru ca s-a considerat ca l-a abuzat rasial pe congolezul Jonathan Leko, numindul „nigger”, un termen jignitor cu conotatii rasiale, in timpul unei altercatii de dinaintea unui corner executat de echipa adversa in timpul partidei cu Charlton Athletic. Leko l-a adus ca martor pe coechipeirul sau Macauleay Bonne, in timp ce portarul a declarat ca a fost inteles gresit si a fost sustinut de Eddie Nketiah, fotbalist imprumutat de Arsenal la Leeds, care a fost martor la incident.

Fost campioana a Angliei a transmis ca este total impotriva limbajului rasist si a actelor de discriminare in fotbal, dar a precizat ca acuzatia adusa lui Casilla nu a fost dovedita in totalitate, iar comisia a preferat mai degraba sa isi bazeze decizia pe probabilitate, decat pe dovezi dincolo de orice indoiala rezonabila. „Sunt de acord cu orice masura luata pentru a combate rasismul, iar astfel de acuzatii trebuie cercetate in amanunt si pedepsite. Dar nu simt ca verdictul acesta reflecta pe deplin incidentul. Toti cei care ma cunosc stiu ca nu am folosit niciodata jigniri rasiste si ca mi-am respectat intotdeauna adversarii”, a declarat spaniolul.

Casilla va lipsi in 8 dintre cele 11 partide ramase de jucat din acest sezon, a primit o amenda de 60.000 de lire sterline si va trebui sa urmeze un curs educational. Leeds va trebui sa se bazeze pe tinerii Ilan Meslier (20 ani), Kamil Miazek (23 ani) si Elia Caprile (18 ani), cel mai probabil primul urmand sa intre intre buturi. "The Peacocks" se afla pe loc de promovare directa, avand 68 de puncte acumulate, cu unul mai putin decat liderul WBA si cu 5 mai multe decat Fulham, ocupanta pozitiei a treia.