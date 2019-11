BREAKING NEWS: Au venit RAPOARTELE OFICIALE in privinta acuzatiilor de rasism de la Romania - Suedia! Plangerile nordicilor sunt SPULBERATE de datele oficiale

FRF ofera detalii care anuleaza acuzatiile de rasism ale suedezilor la meciul cu Romania de acum o saptamana.

Intr-un raspuns acordat la o cerere facuta de ziarul Fanatik, Federatia publica date din rapoartele observatorului de meci si ale arbitrului Orsato!

Astfel, italianul spune ca a oprit partida numai in baza unei plangeri a suedezului Isak, fara ca el sa auda scandari rasiste. Si observatorul jocului e citat in documentul FRF. Afirmatiile celor doi oficiali sunt intarite de cele ale observatorului FARE, prezent si el la partida.

Raspunsul FRF, asa cum a fost publicat de Fanatik.ro:

"In privinta acuzatiilor de rasism adresate suporterilor romani in urma partidei Romania – Suedia din data de 15 noiembrie a.c., Federatia Romana de Fotbal le respinge fara rezerve. Aceasta pozitie este sustinuta de urmatoarele:

1. Arbitrul partidei, italianul Daniele Orsato, nu a sesizat scandari rasiste el personal, ci doar a inregistrat plangerea jucatorului suedez. Orsato a intrerupt meciul numai pe baza acestei sesizari.

2. In raportul de meci intocmit de delegatul UEFA Repka Rudolf se specifica: „In opinia mea si a observatorului FARE (prezent la stadion) nu a fost vorba de imitarea sunetelor de maimuta, ci doar de huiduieli la adresa jucatorului oaspete cu nr. 15”.

Precizam ca FARE este o organizatie europeana infiintata la initiativa Comisiei Europene si care are obiectul de activitate descris in titlu: „Footbal Against Racism in Europe – FARE”. UEFA face parte din FARE. Un reprezentant al organizatiei civice asista la meciurile importante organizate de UEFA si sesizeaza forului fotbalistic orice act de rasism constatat in tribune. Este evident ca daca astfel de derapaje s-ar fi intamplat la meciul Romania – Suedia, reprezentantul FARE le-ar fi sesizat intocmai.

Asadar, niciunul dintre cei trei oficiali ai partidei nu a sesizat comportament rasist la spectatorii din tribune".