Prăbușirea lui Coman în Qatar, explicată în premieră: „Ăsta e adevărul!“

Astăzi, la un an și jumătate distanță, Coman e de nerecunoscut! A ieșit din circuitul naționalei, a devenit o rezervă în Qatar și, când e introdus pe teren, atinge mingea de trei ori într-un derby, după cum Sport.ro a arătat aici.

Când a semnat cu Al-Gharafa, în vara anului 2024, Florinel era o vedetă a fotbalului românesc, jucător de echipă națională cu o cotă foarte bună. Așa se și explică faptul că arabii au plătit peste 6 milioane de dolari pentru transferul său.

Un lucru e cert: Qatar nu va fi printre destinațiile preferate ale lui Florinel Coman (27 de ani), odată ce va încheia socotelile cu Al-Gharafa. Explicația e simplă și ține de ce a trăit, la Doha, fostul golgheter al FCSB-ului.

Antrenorul lui Coman admite: „Jucătorii mei sunt căzuți fizic și mental“

La ora actuală, pe lângă criza sa de formă, Florinel are de îndurat și rezultatele catastrofale ale echipei. În ultimele opt partide, în toate competițiile, Al-Gharafa a înregistrat o victorie și șapte înfrângeri!

Pe fondul acestei prăbușiri, Al-Gharafa a pierdut locul 1 în campionat și a fost eliminată din Champions League. Drept urmare, se anunță o curățenie masivă a lotului, în vară, care îl va viza și pe fostul jucător al FCSB-ului, după cum Sport.ro a explicat aici.

Până să „evadeze“ din Qatar, Florinel are de jucat partidele rămase din acest sezon. Care au cam devenit un calvar pentru Al-Gharafa, după cum a admis și antrenorul Pedro Martins (foto, sus).

„Adevărul e că trecem printr-o perioadă neagră. Din toate punctele de vedere! Jucătorii mei sunt căzuți mental și fizic. Trebuie să schimbăm situația actuală, cât mai repede. Îmi cunosc echipa, am încredere în jucătorii mei și sunt convins că își pot reveni. Sper să văd o schimbare în bine de la meciul următor. În ultimele 40 de zile, am avut un program foarte încărcat, fără timp suficient de recuperare între meciuri. Acest program solicitant ne-a dat peste cap. Această succesiune a meciurilor, într-un timp foarte scurt, a fost ceva cu care elevii mei n-au fost obișnuiți. Totuși, nu trebuie să depunem armele acum. Încă putem salva acest sezon și să obținem ce ne dorim. Trecutul e trecut. Trebuie să muncim pentru a schimba în bine situația noastră actuală“, a spus Pedro Martins.

După eliminarea din Champions League, Al-Gharafa are șanse mici și la titlu, în condițiile în care liderul Al-Sadd, echipă pregătită de Roberto Mancini, are nouă victorii la rând! Celălalt obiectiv, care rămâne în picioare, ar fi câștigarea Amir Cup 2026. Aici, Al-Gharafa urmează să joace, în sferturi, cu Umm Salal.