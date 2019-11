In Olanda e saptamana antirasism, dar un triplu castigator al Balonului de aur a provocat un scandal IMENS! Ce a putut sa spuna in direct la TV

Un triplu castigator al Balonului de Aur a provocat un scandal imens in Olanda.

Marco Van Basten, a strigat "Sieg Heil" pentru a-l ridiculiza pe antrenorul celor de la Heracles, iar presa germana imediat a luat foc. In Olanda este saptamana antirasism iar Marco Van Basten a provocat un scandal imens. A avut un derapaj extremist la adresa antrenorului celor de la Heracles, care este neamt. Expresia este folsita de triplul castigator al Balonului de Aur.

"Sieg Heil!" a strigat tripul castigator al Balonului de Aur si l-a ridiculizat pe Frank Wormuth, antrenorul celor de la Heracles.

Dupa ce si-a dat seama ce greseala a facut, Van Basten si-a cerut scuze public, insa cei de la televiziunea la care acesta lucreaza ca si analist, considera ca gluma a fost de prosst gust.

"Am zis ceva ce a jugnit multa lume, am vrut doar sa-i explic putin in nemteste lui Hans. N-a fost intentia mea sa sochez, imi cer iertare", a spus Van Basten.

Toti jucatorii din primele doua ligii din Olaanda s-au oprit timp de un minute pentru a protesta contra scandarilor rasiste.