EXCLUSIV | BREAKING NEWS! www.sport.ro a aflat ce a scris in raport arbitrul Orsato!!! Dezvaluiri de ultima ora despre acuzatiile de RASISM de la Romania - Suedia

Acuzatiile nesustinute facute de suedezi la finalul meciului cu Romania, de vineri, primesc inca o lovitura.

www.sport.ro a aflat ce a notat arbitrul italian Orsato in raportul de dupa partida. Centralul a scris ca nu a auzit nimic cu propriile urechi si ca a actionat doar in baza plangerii lui Isak. Orsato a aplicat primul pas al procedurii standard in astfel de cazuri: i-a cerut announcerului sa transmita publicului ca meciul poate fi oprit in cazul in care manifestarile cu caracter rasist continua. Asta desi nu exista nicio dovada ca pe stadion ar fi existat comportamente care sa conduca la o posibila oprire a meciului.

Raportul lui Orsato se adauga marturiei selectionerului suedez, care a dezvaluit la finalul partidei ca nu a auzit nimic, precum si faptelor povestite de oficiali sau jurnalisti prezenti in apropierea bancilor de rezerve si a peluzei ocupate de fanii Romaniei!

FRF asteapta acum raportul observatorului pentru a confirma datele arbitrului Orsato. Apoi, FRF poate decide sa duca Federatia Suedeza in instanta civila pentru acuzatii calomnioase.