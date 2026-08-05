VIDEO EXCLUSIV Leo Grozavu, fără menajamente față de echipele din Superligă: „N-aș vrea să fiu foarte critic, dar...”

Leo Grozavu, fără menajamente față de echipele din Superligă: „N-aș vrea să fiu foarte critic, dar...” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul a catalogat nivelul din Superliga României printr-un singur cuvânt. 

TAGS:
Leo GrozavuSuperligaSuperliga RomanieiVoyo
Din articol

Leo Grozavu (58 de ani), ultima oară antrenor la FC Botoșani, de care s-a despărțit în martie 2026, s-a arătat dezamăgit de nivelul pe care l-au arătat cluburile din Superliga României după primele trei etape.

Concluzia lui Leo Grozavu după primele trei runde din Superligă

Tehnicianul a catalogat nivelul expus de cluburile din primul eșalon al fotbalului românesc ca fiind „modest”.

Leo Grozavu

  • Leo grozavu
×
Leo grozavu
Leo Grozavu
ÎNAPOI LA ARTICOL

„N-aș vrea să fiu foarte... critic, dar un început modest de campionat. Modest în sensul în care nivelul mi se pare destul de... de modest. În primele trei etape, n-am văzut nicio echipă care să impresioneze. 

Da, putem spune... despre Craiova... a câștigat două meciuri pe teren propriu, 4-0, dar au făcut un meci foarte prost la Dinamo. Restul... n-are rost să vorbim. 

Grozavu: „Am văzut un nivel parcă mai slab ca în anii trecuți”

Sigur, Rapidul... să zicem că și ei față de anul trecut parcă sunt într-un progres, dar încă nesemnificativ față de ceea ce se așteaptă acolo și de investițiile care sunt. 

În rest, v-am spus... chiar am văzut un nivel parcă mai slab ca în anii trecuți. Dar poate-i numai o impresie, sunt primele etape... e și devreme să vorbim despre așa ceva”, a declarat Leo Grozavu, într-o intervenție telefonică pe VOYO SPORT LIVE

Leo Grozavu, verdict despre șansele Universității Craiova și CFR Cluj în cupele europene

După ce FCSB și „U” Cluj au fost eliminate în preliminarii, Universitatea Craiova și CFR Cluj au rămas singurele reprezentante ale României în cupele europene. 

Oltenii o vor înfrunta mâine în deplasare pe KuPS (Finlanda, 18:00) în prima manșă din turul trei preliminar din Europa League. De cealaltă parte, tot mâine, clujenii o vor primi acasă pe Tromso (Norvegia, 19:30) în turul trei preliminar din Conference League. 

Leo Grozavu nu s-a ferit de cuvinte și a dat un pronostic pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj. În opinia sa, oltenii vor avea un adversar dificil, însă pornesc cu prima șansă. Ardelenii, însă, sunt priviți ca outsideri de către tehnician. 

„Am spus-o cu foarte multe ocazii. Noi suntem zmei aici pe plan național, pe plan mioritic. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Europa, nu cu Europa aia puternică, avem probleme mari. Și o să avem în continuare, pentru că țări care nu însemnau nimic pe harta Europei la fotbal au început să investească. Au concepte, mentalitate, și atunci, desigur, că toți progresează și noi mai puțin. 

(n.r.- despre eliminarea lui „U” Cluj, care a avut un traseu „infernal”) Tot timpul o să avem trasee infernale. Dacă în tururile preliminare avem trasee infernale, după aceea ce să mai vorbim? S-a vorbit deja, nu aș vrea și eu. Deja e istorie pentru că a trecut o săptămână de la ceea ce s-a întâmplat în Europa. 

Grozavu: „Vor avea misiuni dificile” 

(n.r.- despre CFR Cluj și Universitatea Craiova) Sunt în luptă, dar nu vor avea misiuni facile. Mai mult ca sigur CFR-ul, din punctul meu de vedere, pleacă având șansa a doua. Am văzut ce înseamnă fotbalul din Norvegia. 

Și, dacă stăm așa să ne gândim, nici finlandezii nu sunt o echipă de neglijat. Ei reprezintă tot fotbalul nordic, chiar dacă nu sunt în prima linie precum Norvegia, Danemarca, poate chiar și sub Suedia. Finlanda cred că e o națiune care a progresat și vom vedea pe viu ce se va întâmpla.

Oricum, cred că Universitatea Craiova are prima șansă, dar dacă am ajuns în tururile preliminare să avem emoții, vă dați seama că pe măsură ce înaintăm în competiție va fi mult mai greu”, a declarat Leo Grozavu, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.

Returul pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc peste o săptămână, joi, pe 13 august. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România, împărțită între căldură extremă și furtuni violente. Codul roșu de caniculă a fost prelungit. HARTĂ
România, împărțită între căldură extremă și furtuni violente. Codul roșu de caniculă a fost prelungit. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Leo Grozavu critică invazia de antrenori portughezi din Superliga: „Își iau banul și pleacă”
Leo Grozavu critică invazia de antrenori portughezi din Superliga: „Își iau banul și pleacă”
Au șanse Universitatea Craiova și CFR Cluj în cupele europene? Verdictul lui Leo Grozavu: „Suntem zmei pe plan mioritic”
Au șanse Universitatea Craiova și CFR Cluj în cupele europene? Verdictul lui Leo Grozavu: „Suntem zmei pe plan mioritic”
Leo Grozavu știe când se va califica România la următorul Mondial: „Singura șansă!”
Leo Grozavu știe când se va califica România la următorul Mondial: „Singura șansă!”
Leo Grozavu și-a decis viitorul
Leo Grozavu și-a decis viitorul
Leo Grozavu dezvăluie: ”Am primit oferte!”
Leo Grozavu dezvăluie: ”Am primit oferte!”
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Betis Sevilla 1-3, ACUM pe VOYO SPORT 1! Campioana din Premier League este condusă
Arsenal - Betis Sevilla 1-3, ACUM pe VOYO SPORT 1! Campioana din Premier League este condusă
Ilie Dumitrescu critică mutările de la FCSB: „Îl distrugi și pe ăsta”. Ce i-a reproșat patronului
Ilie Dumitrescu critică mutările de la FCSB: „Îl distrugi și pe ăsta”. Ce i-a reproșat patronului
Fotbalist mort pe teren, după ce a fost lovit de fulger: „Sincere condoleanțe”
Fotbalist mort pe teren, după ce a fost lovit de fulger: „Sincere condoleanțe”
Transferul ordonat de Jose Mourinho se face! Real Madrid urmează să anunțe oficial
Transferul ordonat de Jose Mourinho se face! Real Madrid urmează să anunțe oficial
Coleg pentru Dennis Man! OUT de la Juventus, câștigătorul de Europa League a semnat cu PSV
Coleg pentru Dennis Man! OUT de la Juventus, câștigătorul de Europa League a semnat cu PSV
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A semnat azi cu FCSB! Campion și câștigător al Cupei cu două echipe diferite

A semnat azi cu FCSB! Campion și câștigător al Cupei cu două echipe diferite

I-a spus ”nu” categoric lui FCSB: ”Eu și MM ne respectăm, dar nu o să merg acolo niciodată”

I-a spus ”nu” categoric lui FCSB: ”Eu și MM ne respectăm, dar nu o să merg acolo niciodată”

Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”

Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”

Darius Olaru și Raul Florucz, titulari în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Dublă pentru austriacul care a refuzat România

Darius Olaru și Raul Florucz, titulari în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Dublă pentru austriacul care a refuzat România

”Preferatul” lui Gigi Becali de la FCSB, făcut praf în direct: ”E în punctul mort. Nu produce nimic”

”Preferatul” lui Gigi Becali de la FCSB, făcut praf în direct: ”E în punctul mort. Nu produce nimic”

Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat

Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat



Recomandarile redactiei
Lixandru, „bântuit“ de coșmarul trăit la FCSB: dezvăluirea arabilor
Lixandru, „bântuit“ de coșmarul trăit la FCSB: dezvăluirea arabilor
Transferul ordonat de Jose Mourinho se face! Real Madrid urmează să anunțe oficial
Transferul ordonat de Jose Mourinho se face! Real Madrid urmează să anunțe oficial
Coleg pentru Dennis Man! OUT de la Juventus, câștigătorul de Europa League a semnat cu PSV
Coleg pentru Dennis Man! OUT de la Juventus, câștigătorul de Europa League a semnat cu PSV
Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii
Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii
Răsturnare de situație în cazul lui Sebastian Mailat! Anunțul făcut de Valeriu Iftime
Răsturnare de situație în cazul lui Sebastian Mailat! Anunțul făcut de Valeriu Iftime
Alte subiecte de interes
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

stirileprotv Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

stirileprotv Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

stirileprotv A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!